Адвокат Князев посоветовал туристам отказаться от съемок с попугаями на курортах

Москва, 5 июля. Новый вид мошенничества набирает обороты на курортах в России. Чем опасны фотографы, предлагающие красивый снимок с животными, рассказал адвокат Андрей Князев.

Главная суть работы таких злоумышленников заключается в том, чтобы вынудить человека взять на руки попугая или обезьяну. Изначально фотограф говорит о символической цене за снимок, однако после процедуры начинает просить в разы больше.

Стоимость «ценного кадра» может варьироваться, так как это не является официальным предоставлением услуги, сообщил глава Московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Андрей Князев в интервью для радио Sputnik.

«Это, как минимум, навязывание услуг, что строго запрещено законом «О защите прав потребителей», а как максимум, и, скорее всего, это мошенничество. То есть люди требуют деньги за фотографии, когда не озвучили цену с самого начала или как минимум не информировали о ее размере», — сообщил специалист.

Самый лучший способ избежать обмана — никак не реагировать на такие предложения. Если же снимок был сделан, то человек имеет полное право от него отказаться.

Чаще всего россияне едут отдыхать именно на курорты России. Причин несколько: отсутствие виз, языкового барьера, возможность быстро собраться и быть мобильным на месте.