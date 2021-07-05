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Адвокат Князев посоветовал туристам отказаться от съемок с попугаями на курортах
Общество
Адвокат Князев посоветовал туристам отказаться от съемок с попугаями на курортах
Prt Scr vk.com  /  Московский зоопарк / Moscow zoo

Москва, 5 июля. Новый вид мошенничества набирает обороты на курортах в России. Чем опасны фотографы, предлагающие красивый снимок с животными, рассказал адвокат Андрей Князев.

Главная суть работы таких злоумышленников заключается в том, чтобы вынудить человека взять на руки попугая или обезьяну. Изначально фотограф говорит о символической цене за снимок, однако после процедуры начинает просить в разы больше.

Стоимость «ценного кадра» может варьироваться, так как это не является официальным предоставлением услуги, сообщил глава Московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Андрей Князев в интервью для радио Sputnik.

«Это, как минимум, навязывание услуг, что строго запрещено законом «О защите прав потребителей», а как максимум, и, скорее всего, это мошенничество. То есть люди требуют деньги за фотографии, когда не озвучили цену с самого начала или как минимум не информировали о ее размере», сообщил специалист.

Самый лучший способ избежать обмана никак не реагировать на такие предложения. Если же снимок был сделан, то человек имеет полное право от него отказаться.

Чаще всего россияне едут отдыхать именно на курорты России. Причин несколько: отсутствие виз, языкового барьера, возможность быстро собраться и быть мобильным на месте.

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экономика мошенничество туризм адвокат андрей князев
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