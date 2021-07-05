Заработок арендодателя является ключевым критерием при сдаче квартиры

Москва, 5 июля. Прежде всего арендодателю нужно обращать внимание на заработок нанимателя при сдаче квартиры. Об этом сообщила риелтор Мария Жукова.

Главным критерием при составлении договора на сдачу недвижимости физическому лицу является стабильный заработок арендатора. Кроме этого, стоит запрашивать справку с места работы человека, передает агентство «Прайм«.

«Далее все зависит от предпочтений и обстоятельств арендодателя. У кого-то нет никаких требований. Некоторые не хотят, чтобы в квартире проживали дети — не хотят осложнений с соседями из-за шума, например», — объяснила специалист.

Ранее российский юрист Людмила Айвар объяснила, в каком случае у должника могут отобрать жилье. Если большая квартира является единственной, то должник может ее потерять по решению суда.