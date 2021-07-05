Стоимость российских самолетов SSJ-100 выросла на 12% в 2021 году

Москва, 5 июля. Цена на воздушные суда гражданской авиации Superjet 100 выросла на 12% в текущем году. Теперь один борт можно приобрести за 36 млн долларов.

Стоимость самолета определяется размером его авансирования и комплектацией, сообщили в пресс-службе корпорации «Иркут». Еще одним важным составляющим стало то, что количество SSJ-100, эксплуатируемых в России, значительно выросло.

Этот факт также влияет на увеличение стоимости самолета российского производства. Наибольшее количество воздушных судов данного типа находится в распоряжении авиакомпаний «Азимут» (15 штук) и «Россия» (36 штук).