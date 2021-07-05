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Стоимость российских самолетов SSJ-100 выросла на 12% в 2021 году

  /   Обновлено: 05 июля 2021 05:18
Общество
Стоимость российских самолетов SSJ-100 выросла на 12% в 2021 году
wikipedia.org  /  Eduard Heisterkamp

Москва, 5 июля. Цена на воздушные суда гражданской авиации Superjet 100 выросла на 12% в текущем году. Теперь один борт можно приобрести за 36 млн долларов.

Стоимость самолета определяется размером его авансирования и комплектацией, сообщили в пресс-службе корпорации «Иркут». Еще одним важным составляющим стало то, что количество SSJ-100, эксплуатируемых в России, значительно выросло.

Этот факт также влияет на увеличение стоимости самолета российского производства. Наибольшее количество воздушных судов данного типа находится в распоряжении авиакомпаний «Азимут» (15 штук) и «Россия» (36 штук).

Ранее стало известно, что авиакомпания «Аэрофлот» продлила рекламный контракт с ПФК ЦСКА. Стоимость соглашения ЦСКА с авиакомпанией составляет 200 млн рублей.

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россия гражданская авиация сухой суперджет
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