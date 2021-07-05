Мэр Благовещенска Имамеев сообщил о «минировании» нескольких детсадов и школ

Благовещенск, 5 июля. Неизвестные сообщили о том, что четыре детсада, пять школ, бизнес-центр и Амурский государственный университет «заминированы». Об этом объявил мэр Благовещенска Олег Имамеев.

Известно, что на данный момент оперативные службы занимаются проверкой адресов, которые по заверению неизвестных лиц «заминированы». Об этом городской глава сообщил у себя в социальных сетях.

Ранее региональное управление МЧС России отчиталось о последствии паводков на территории Приамурья. По информации спасателей, вода начинает постепенно отходить. Подтопленными остаются 690 приусадебных участков.