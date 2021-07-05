Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 июля 05:50
05:42
Общество
Эколого-этнический фестиваль «Чир Чайаан» открылся в Хакасии
05:28
Общество
Адвокат Князев посоветовал туристам отказаться от съемок с попугаями на курортах
05:26
Общество
Заработок арендодателя является ключевым критерием при сдаче квартиры
05:18
Общество
Стоимость российских самолетов SSJ-100 выросла на 12% в 2021 году
05:01
Общество
Синоптики Приморья объявили штормовое предупреждение из-за ливней
05:00
Общество
ФАН собрал топ нужных вещей, которые необходимо взять в поход
04:55
Общество
Минпромторг выступил за обязательную вакцинацию в промышленной сфере
04:52
Происшествия
Мэр Благовещенска Имамеев сообщил о «минировании» нескольких детсадов и школ
04:47
Политика
Байден объявил о восстановлении США после пандемии COVID-19
04:32
Армия
Бронемашину «Тайфун-ВДВ» оснастили уникальной 30-миллиметровой пушкой
Все новости

Мэр Благовещенска Имамеев сообщил о «минировании» нескольких детсадов и школ

  /   Обновлено: 05 июля 2021 04:52
Происшествия
Мэр Благовещенска Имамеев сообщил о «минировании» нескольких детсадов и школ
blagduma.ru  /  Благовещенская городская Дума

Благовещенск, 5 июля. Неизвестные сообщили о том, что четыре детсада, пять школ, бизнес-центр и Амурский государственный университет «заминированы». Об этом объявил мэр Благовещенска Олег Имамеев.

Известно, что на данный момент оперативные службы занимаются проверкой адресов, которые по заверению неизвестных лиц «заминированы». Об этом городской глава сообщил у себя в социальных сетях.

Ранее региональное управление МЧС России отчиталось о последствии паводков на территории Приамурья. По информации спасателей, вода начинает постепенно отходить. Подтопленными остаются 690 приусадебных участков.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Мэр Благовещенска Имамеев сообщил о «минировании» нескольких детсадов и школ
инцидент благовещенск олег имамеев
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru