Минпромторг выступил за обязательную вакцинацию в промышленной сфере

Москва, 5 июля. Около четверти работников промышленности прошли полный курс вакцинации от коронавируса в России. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Отвечая на вопрос о надобности обязательной вакцинации, чиновник однозначно поддержал подобные меры. По его словам, они помогут стабильно функционировать отраслям, за которые отвечает министерство.

Мантуров рассказал, что около 8% сотрудников уже переболели COVID-19. Примерно 25% прошли вакцинацию и еще 16% выразили готовность поставить прививку.

Недавно в Омской области была объявлена обязательная вакцинация. Согласно новому указу, все жители региона должны пройти первый этап до 31 июля этого года.