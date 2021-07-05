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Минпромторг выступил за обязательную вакцинацию в промышленной сфере

  /   Обновлено: 05 июля 2021 04:55
Общество
Минпромторг выступил за обязательную вакцинацию в промышленной сфере
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 5 июля. Около четверти работников промышленности прошли полный курс вакцинации от коронавируса в России. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Отвечая на вопрос о надобности обязательной вакцинации, чиновник однозначно поддержал подобные меры. По его словам, они помогут стабильно функционировать отраслям, за которые отвечает министерство.

Мантуров рассказал, что около 8% сотрудников уже переболели COVID-19. Примерно 25% прошли вакцинацию и еще 16% выразили готовность поставить прививку.

Недавно в Омской области была объявлена обязательная вакцинация. Согласно новому указу, все жители региона должны пройти первый этап до 31 июля этого года.

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Денис Мантуров минпромторг вакцинация
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