Бронемашину «Тайфун-ВДВ» оснастили уникальной 30-миллиметровой пушкой

Москва, 5 июля. Новейший военный десантный автомобиль «Тайфун-ВДВ» оснастили модернизированным боевым модулем с 30-мм пушкой. Об этом рассказал главный конструктор АО «Ремдизель» Игорь Зарахович.

Модуль, установленный на бронемобиль, обладает уникальными для своего класса показателями по дальности поражения целей. «Тайфун-ВДВ» уже готовится к поставкам в ВС России, передает РИА Новости.

«Получившийся модуль превосходит по боевым возможностям все установки такого класса в России, а может даже и в мире», – рассказал Захарович.

Ранее главный конструктор «Ремдизеля» заявил, что серийные поставки бронеавтомобилей «Тайфун-ВДВ» в Воздушно-десантные войска России начнутся в июле 2021 года. Техника станет одним из самых мощных армейских бронеавтомобилей в своем классе в мире.