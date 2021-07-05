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Армия
Бронемашину «Тайфун-ВДВ» оснастили уникальной 30-миллиметровой пушкой
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Бронемашину «Тайфун-ВДВ» оснастили уникальной 30-миллиметровой пушкой
Армия
Бронемашину «Тайфун-ВДВ» оснастили уникальной 30-миллиметровой пушкой
mil.ru  /  Министерство обороны РФ

Москва, 5 июля. Новейший военный десантный автомобиль «Тайфун-ВДВ» оснастили модернизированным боевым модулем с 30-мм пушкой. Об этом рассказал главный конструктор АО «Ремдизель» Игорь Зарахович.

Модуль, установленный на бронемобиль, обладает уникальными для своего класса показателями по дальности поражения целей. «Тайфун-ВДВ» уже готовится к поставкам в ВС России, передает РИА Новости.

«Получившийся модуль превосходит по боевым возможностям все установки такого класса в России, а может даже и в мире», – рассказал Захарович.

Ранее главный конструктор «Ремдизеля» заявил, что серийные поставки бронеавтомобилей «Тайфун-ВДВ» в Воздушно-десантные войска России начнутся в июле 2021 года. Техника станет одним из самых мощных армейских бронеавтомобилей в своем классе в мире.

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