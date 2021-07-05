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Байден объявил о восстановлении США после пандемии COVID-19
Политика
Байден объявил о восстановлении США после пандемии COVID-19
Global Look Press  /  CNP/AdMedia

Вашингтон, 5 июля. США постепенно возвращаются к привычной жизни после пандемии коронавируса. Об этом заявил глава американского государства Джо Байден в своей речи в честь Дня независимости страны.

Коронавирус полностью еще не побежден, но «он больше не парализует» жизнь государства. Байден заверил, что COVID-19 «больше не контролирует» Соединенные Штаты Америки.

«Сегодня мы по всей стране можем с уверенностью сказать, что Америка вновь собирается вместе. 245 лет назад мы объявили независимость от далекого от нас короля, сегодня же мы ближе, чем когда-либо, к тому, чтобы объявить о том, что мы свободны от смертельного вируса», заявил президент.

Белый дом ранее заявил о готовности США начать применять бустерные дозы вакцины от коронавируса в случае чрезвычайной ситуации. Окончательное решение пока не приняли ни ученые, ни руководство страны.

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сша байден коронавирус
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