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Камчатский заповедник подключился к программе контроля за браконьерами
Общество
Камчатский заповедник подключился к программе контроля за браконьерами
pixabay.com  /  TheDigitalWay

Петропавловск-Камчатский, 5 июля. Жители Камчатки получили возможность пользоваться специальным приложением для подачи сообщений об обнаружении браконьеров и свалок.

Инициаторами создания проекта общественного контроля стали представители Кроноцкого заповедника на Камчатке. Прежде всего организация призывает неравнодушных сообщать о нарушениях, влияющих на окружающую природу края. Теперь граждане смогут это сделать через приложение "Охота на свалку", передает kam24.ru.

«Новая разработка позволит активнее вовлекать в сохранение природы жителей поселков, расположенных в зоне сотрудничества биосферного резервата «Кроноцкий»… Также о нарушениях смогут сообщать туристы, которые посещают Кроноцкий заповедник, Корякский заповедник и Южно-Камчатский заказник», объяснил заместитель директора по охране Кроноцкого заповедника Владимир Халманов.

Ранее калмыцкий заповедник посетила первая смена волонтеров. Первым делом для прибывших провели ознакомительную экскурсию, также их познакомили с работниками организации.

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