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Вильфанд спрогнозировал дожди и штормовой ветер в ряде регионов России
Общество
Вильфанд спрогнозировал дожди и штормовой ветер в ряде регионов России
pxhere.com  /  pxhere.com

Москва, 5 июля. Сильные дожди со штормовым ветром и градом придут на юг Европейской России, Крым и Урал в начале недели. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Ветер со скоростью 20-25 метров в секунду, ливневый дождь ожидаются в Крыму. Температура воздуха будет держаться на отметке 24-25 градусов. К среде осадки прекратятся, передает РИА Новости.

«В Ростовской области сильный дождь, гроза, град, ветер 15-20 метров в секунду. Одновременно с этим... жара до 40 градусов», — добавил метеоролог.

Сильные дожди прогнозируются в Калмыкии и республиках Северного Кавказа. В Челябинске и Свердловской области ожидают грозы с градом. А вот в Курганской области, Санкт-Петербурге, на Кольском полуострове и в Карелии будут высокие температуры воздуха, уточнил Вильфанд.

Уже в понедельник в Северной столице прогнозируется до +30 градусов. Эти показатели на восемь градусов выше климатической нормы. Для Санкт-Петербурга это «очень жаркая погода», подчеркнул Вильфанд.

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