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Обновленный список технических неисправностей автомобиля может появиться в России
Общество
Обновленный список технических неисправностей автомобиля может появиться в России
pxhere.com

Москва, 5 июля. Представители МВД РФ отправили на согласование проект, предусматривающий расширение списка технических неисправностей авто. Он находится в заинтересованных федеральных ведомствах.

Возможные изменения в законе смогут запретить эксплуатировать машины, техническое состояние которых оценивается как критическое. Однако говорить о принятии проекта на федеральном уровне пока рано, сообщил источник в интервью ТАСС.

«Проект <...>, разработанный в целях гармонизации перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, <…> в настоящее время проходит процедуру согласования», отметил информатор.

Ранее стало известно, что техосмотр автомобиля в России с 22 августа станет добровольным. В ГИБДД считают, что водители сами должны быть заинтересованы в исправности своего транспортного средства.

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