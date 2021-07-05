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«Аэрофлот» рассчитывает перевезти 47 млн пассажиров в 2021 году
Общество
«Аэрофлот» рассчитывает перевезти 47 млн пассажиров в 2021 году
пресс-служба аэропорта Геленджик

Москва, 5 июля. Крупнейший авиаперевозчик России «Аэрофлот» планирует перевезти почти 50 млн пассажиров за текущий календарный год. Это почти в 1,5 раза больше, чем в прошлом году.

Предприятие намерено вернуться к тем показателям по пассажиропотоку, которые были до пандемии коронавируса. Однако на данный момент ситуация в российской авиации остается крайне непростой.

«Парк самолетов на сегодняшний день составляет более 340 единиц, объем перевозок в 2019 году был 60 миллионов пассажиров, в 2020 году — 30 миллионов пассажиров, то есть мы потеряли половину, в этом году очень надеемся, что перевезем 47 миллионов пассажиров», — заявил гендиректор авиакомпании Михаил Полубояринов.

Недавно эксперты назвали Ил-18 самым надежным самолетом «Аэрофлота» в период Советского союза. Причиной стали его высокие летно-технические характеристики.

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экономика аэрофлот гражданская авиация
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