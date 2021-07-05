ЦИК начал прием заявок для регистрации кандидатов на выборы в Госдуму

Москва, 5 июля. Политические партии должны предоставить в ЦИК РФ документы для регистрации списка кандидатов с 5 июля по 4 августа 2021 года. Сделать это могут уполномоченные члены фракций.

Выборы пройдут в единый день голосования, который в этом году будет с 17 по 19 сентября. Депутаты в Госдуму выбираются на пять лет по смешанной избирательной системе. По партийным спискам проходят 225 человек, еще 225 — по одномандатным округам в течение одного тура.

Всероссийская партия «Родина» 26 июня провела съезд, на котором был утвержден список ее кандидатов. Среди них Алексей Журавлев, Андрей Богатов и Татьяна Буланова.