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Лазерные методики помогут улучшить эстетический вид кожи
Общество
Лазерные методики помогут улучшить эстетический вид кожи
pixabay.com

Москва, 5 июля. Полностью избавиться от растяжек на коже нельзя, но улучшить ее состояние можно с помощью медикаментозных методик. Об этом рассказала дерматолог Анна Павлова.

Растяжки на коже связаны с изменением гормонального фона. У человека снижается выработка коллагена и эластина, поэтому появляются провалы или стрии. Чаще всего они встречаются у беременных женщин, подростков и спортсменов, передает Пятый канал.

«Мы можем улучшить эстетический вид с помощью медикаментозных, то есть мезотерапевтических и лазерных методик», объяснила дерматолог.

Справиться с растяжками дома сложно. Дерматолог не рекомендует поддаваться на маркетинговые уловки косметических компаний, продающих антицеллюлитные щетки. С ними можно улучшить микроциркуляцию, но на строение дермы они не влияют, заключила Павлова.

Россияне, которые привели свою форму в отличный вид к купальному сезону, не должны забывать о здоровье кожи и волос. Рекомендуется носить головные уборы, пользоваться солнцезащитным кремом и правильно подбирать одежду.

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кожа дерматолог растяжки
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