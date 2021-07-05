Российские врачи предупредили об опасности курения после прививки от COVID-19

Москва, 5 июля. Курение в течение трех дней после прохождения вакцинации от коронавируса может привести к образованию тромбов и обострению возможных побочных эффектов.

Директор центра иммунокоррекции имени Ходановой, врач-терапевт Людмила Лапа сообщила, что при любом вирусном заболевании также существуют риски загущения крови и сужения сосудов. Чтобы их исключить, необходимо отказаться от употребления табака и никотина.

По мнению пульмонола Алексея Никишенкова, курение после вакцинации может вызвать дополнительный стресс в организме. Из-за этого возможно появление лихорадки, слабости и головная боль.

Недавно врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о способе бросить курить. Для начал стоит избегать курящих компаний, употребления алкоголя и нахождения в стрессовых ситуациях.