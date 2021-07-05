Слова Зеленского о ракетах «Нептун» оценили в Госдуме

Москва, 5 июля. Действующий президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ракетный комплекс «Нептун» позволит «достойно противодействовать» России в Черном море.

На слова политика отреагировал первый зампред комитета Госдумы России по международным делам Дмитрий Новиков. По его мнению, действия и слова Зеленского по отношению к РФ абсолютно противопоставлены тому, что он обещал гражданам своей страны во время предвыборной кампании, передает RT.

«Не этих заявлений, все более агрессивных, ждали от Зеленского те избиратели, которые за него голосовали. Они ждали как раз нормализации ситуации, решения целого ряда социальных проблем», — заявил Новиков.

Ранее Зеленский разозлил украинцев рассуждениями о магии в футболе. В комментариях пользователи Сети отметили, что сборной Украины везло на Евро-2020 с самого начала.