Численность инфекционных и паразитарных болезней увеличилась среди россиян

Москва, 5 июля. Число случаев инфекционных и паразитарных заболеваний в России в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличилось на 13%. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Общее число достигло более 37,5 миллионов случаев заражения. Согласно информации ведомства, в России наблюдается небольшой рост заболеваемости инфекционных и паразитарных болезней.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что качество воды в российских морях значительно повысилось за последние десять лет. В 2021 году доля проб гигиенических нормативов по микробиологическим показателям снизилась.