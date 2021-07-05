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InsideOver: США испугались гигантской российской подлодки «Белгород»

  /   Обновлено: 05 июля 2021 03:52
Армия
InsideOver: США испугались гигантской российской подлодки «Белгород»
wikipedia.org  /  mil.ru / CC BY 4.0

Рим, 5 июля. Начало испытаний новой российской субмарины «Белгород» стало сигналом для США. Такое заявление сделали итальянские военные аналитики InsideOver.

Тестирование подлодки началось через два дня после инцидента с участием британского эсминца HMS Defender в Черном море. Специалисты уверены, что два этих события взаимосвязаны, передает «ПолитРоссия».

«Испытание «Белгорода» стало сигналом, который был послан Россией в момент максимального напряжения в отношениях с США и западным блоком», заявили аналитики.

«Белгород» пугает США своей мощью и недостатком информации об инновационной субмарине в открытом доступе, в Сети практически нет ее фотографий. Подлодка будет иметь возможность стыковываться с другими небольшими судами и нести на борту сразу шесть ядерных беспилотников «Посейдон». Запад внимательно следит за российским проектом.

Издание EurAsian Times ранее констатировало могущество России в связи со спуском на воду самой длинной в мире субмарины «Белгород». Подлодка не имеет аналогов и способна держать в страхе любого врага.

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