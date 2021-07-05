Китайцы назвали новую стратегию нацбезопасности России проблемой для США

Пекин, 5 июля. Политические эксперты из КНР считают новую стратегию национальной безопасности, которую одобрили в России, проблемой для Соединенных Штатов.

Новый документ, принятый российским правительством, определяет основы стратегии нацбезопасности страны. В одном из пунктов этого документа значится, что стратегическое сотрудничество между РФ, КНР и Индией будет расширяться. Аналитики из Китая уверены, что для Соединенных Штатов это предвещает только проблемы.

Усиленное сотрудничество с индусами и китайцами не даст России уйти в полную изоляцию в случае усиления конфронтации и споров с Западными державами. Индия и Китай в этой ситуации окажут РФ необходимую поддержку, сообщило издание «ПолитРоссия», ссылаясь на материал Global Times.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что агрессивная политика и давление Запада на страну усиливаются. Из-за этого Минск вынужден выйти на новый уровень отношений с Москвой и Пекином.