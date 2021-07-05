Международная выставка «Иннопром» откроется 5 июля в Екатеринбурге

Екатеринбург, 5 июля. Выставка «Иннопром» будет проходить с 5 по 8 июля в международном центре «Екатеринбург-ЭКСПО». На мероприятии ожидается около 450 иностранных гостей.

«Иннопром» будет проходить уже в 11 раз. Самую большую делегацию в 2021 году будет составлять Италия. Посол Паскуале Терраччано пообещал представить посетителям мероприятия лучшие образцы итальянского производства с участием порядка 50 компаний из этой страны.

«Выступая одним из ключевых полигонов министерства промышленности и торговли РФ, «Иннопром» служит площадкой, где закладываются основы промышленной политики», — подчеркнули организаторы выставки.

Экспозицию для Международной промышленной выставки «Иннопром» готовит концерн ВКО «Алмаз-Антей». Специалисты покажут макет автономного необитаемого подводного аппарата «Сарма», способного исследовать глубины Мирового океана.