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Международная выставка «Иннопром» откроется 5 июля в Екатеринбурге

  /   Обновлено: 05 июля 2021 03:22
Общество
Международная выставка «Иннопром» откроется 5 июля в Екатеринбурге
wikipedia.org  /  Nucl0id/CC BY-SA 3.0

Екатеринбург, 5 июля. Выставка «Иннопром» будет проходить с 5 по 8 июля в международном центре «Екатеринбург-ЭКСПО». На мероприятии ожидается около 450 иностранных гостей.

«Иннопром» будет проходить уже в 11 раз. Самую большую делегацию в 2021 году будет составлять Италия. Посол Паскуале Терраччано пообещал представить посетителям мероприятия лучшие образцы итальянского производства с участием порядка 50 компаний из этой страны.

«Выступая одним из ключевых полигонов министерства промышленности и торговли РФ, «Иннопром» служит площадкой, где закладываются основы промышленной политики», подчеркнули организаторы выставки.

Экспозицию для Международной промышленной выставки «Иннопром» готовит концерн ВКО «Алмаз-Антей». Специалисты покажут макет автономного необитаемого подводного аппарата «Сарма», способного исследовать глубины Мирового океана.

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