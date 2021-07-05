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Фашистские зондеркоманды создали «конвейер смерти» в Сальске во времена ВОВ
Общество
Фашистские зондеркоманды создали «конвейер смерти» в Сальске во времена ВОВ
Федеральное агентство новостей  /  владимир тулин

Ростов-на-Дону, 5 июля. Немецко-фашистские захватчики на территории карьеров кирпичного завода создали «конвейер смерти». Об этом сообщили в управлении ФСБ РФ по Ростовской области.

Там гитлеровцы ежедневно расстреливали мирных граждан, которые не участвовали в партизанской или любой другой подпольной деятельности. Под расстрел зондеркоманд попали старики, женщины и дети. Об этом свидетельствуют материалы, которые рассекретило управление Федеральной службы безопасности в Ростовской области.

Военные преступления фашисты совершали на территории карьеров кирпичного завода №1. Гитлеровцы на машинах привозили группы мирных жителей, расстреливали их и сбрасывали в котлован. Согласно архивным данным, таких мест расстрелов насчитывается до 30.

Ранее ФСБ России рассекретила архивные документы по зверствам немецко-фашистских оккупантов на Дону. Представленные документы, а точнее цифровые копии архивных материалов, свидетельствуют о преступлениях захватчиков в различных районах Ростовской области с 1941 по 1943 год.

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ссср вов фашисты
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