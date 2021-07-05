Минпромторг озвучил условие для отказа от пластиковых пакетов в России

Москва, 5 июля. Запрет пластиковых пакетов на территории России возможен, но нужно наладить выпуск альтернативных товаров. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Минпромторг поддерживает запрет пластиковых пакетов в России. Принимать решение одномоментно нельзя, так как есть риск необоснованных издержек для производителей, предприятий торговли и потребителей, передает ТАСС.

«Если будет приниматься такое решение, то только при условии ввода тех мощностей по производству пакетов, которые будут их замещать. Но в принципе я не против», — заявил Мантуров.

Кроме пластиковых пакетов в РФ предлагают запретить дойпаки, из которых производят упаковки для майонеза и кетчупа. Российский экологический оператор и Минпромторг предложили развивать соусы по стеклянным тарам.