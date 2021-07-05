Kia Carnival стал лидером рейтинга быстро продаваемых автомобилей в России

Москва, 5 июля. Жители России за 2021 год чаще всего отдавали предпочтение Kia Carnival и Toyota Hilux на вторичном рынке. В среднем эти модели находили своих новых хозяев за шесть дней.

Меньшей популярностью обладает Lada Granta. Объявления о продаже такой машины оставались нетронутыми на сайте в 2,5 раза дольше. Об этом говорится в исследовании портала «Авто.ру».

Чуть больше времени требовалось для продажи автомобилей марки Lada Niva Legend, а также Skoda Rapid и Kia Rio. Также за 12 дней находились покупатели на Hyundai Creta, Solaris, Lada Largus и Vesta, Lexus LX и RX, Volkswagen Polo.

Ранее стало известно, что продажи люксовых автомобилей продолжают расти в России второй месяц подряд. Такая динамика объясняется низким спросом в мае 2020 года.