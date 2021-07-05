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Джефф Безос в понедельник уйдет с поста генерального директора Amazon
Экономика
Джефф Безос в понедельник уйдет с поста генерального директора Amazon
wikipedia.org  /  Seattle City Council from Seattle / CC BY 2.0

Вашингтон, 5 июля. Джефф Безос официально перестает быть генеральным директором компании Amazon. Его место займет Эндрю Джесси, который ранее возглавлял Amazon Web Services.

Миллиардер намерен сосредоточиться на других проектах, в число которых входит основанная им аэрокосмическая компания Blue Origin. Уже 20 июля Безос намерен отправиться в первый пилотируемый полет на многоразовом космическом корабле New Shepard. Вместе с ним в космос отправится его младший брат Марк Безос, 82-летняя Уолли Фанк и анонимный победитель аукциона, купивший место в корабле за 28 миллионов долларов.

Безос возглавлял основанную им Amazon на протяжении 27 лет. С 1997 года акции компании выросли с 18 до более 3,5 тысячи долларов. После своего ухода с должности гендиректора Amazon он продолжит работу в компании, но уже на посту председателя правления. В его распоряжении останется более десяти процентов акций. Сейчас 57-летний бизнесмен входит в число богатейших людей мира, его состояние превышает 177 миллиардов долларов.

Безос объявил о планах покинуть пост гендиректора Amazon еще в начале года. Он не зря выбрал 5 июля, так как в этот день компании исполняется ровно 27 лет, передает RT.

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безос amazon миллиардер
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