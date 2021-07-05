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Чистка зубов перед забором мазка может повлиять на результат ПЦР-теста
Общество
Чистка зубов перед забором мазка может повлиять на результат ПЦР-теста
pixabay.com

Москва, 5 июля. Точность ПЦР-теста зависит от правильного выполнения требований к собираемому материалу. В каких случаях результат может быть ошибочным, рассказал токсиколог Алексей Водовозов.

Исказить результат ПЦР-теста могут вода, чистка зубов, табачный дым. От этих действий следует отказаться за пару часов до взятия мазка, чтобы не было ошибок, передает радио Sputnik слова врача.

Результат теста зависит и от обученности специалиста, который берет мазок. Он должен знать, куда направлять валик в носу. Точность анализа может отсутствовать из-за начатого лечения. Это чревато последствиями не только для пациента, но и для окружения, подчеркнул врач.

После сдачи анализа на выявление коронавирусной инфекции результат ПЦР-теста будет приходить москвичам на их смартфоны. Если вируса в организме нет, гражданин получит QR-код, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

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тест ошибка коронавирус
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