Сильный дождь оставил без электричества почти 82 тыс. жителей Ставрополья

Ставрополь, 5 июля. Жители восьми территорий Ставропольского края остались без электроснабжения из-за сильного дождя и ветра. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Всего без электричества остались 81 587 человек. На месте работают аварийные бригады. Сообщений о пострадавших не поступало. Отключение электроснабжения произошло в Ставрополе, Грачевском, Андроповском, Предгорном, Петровском, Шпаковском, Благодарненском и Ипатовском округах, передает МЧС.

Ливень с усилением ветра начался в регионе в воскресенье. В некоторых районах прошел град. В понедельник, по данным Гидрометцентра, ожидается дождь с грозой и порывами ветра до 22-27 метров в секунду.

Непогода продолжает настигать российские регионы. Под удар стихии попала Пермь. Из-за ливня обвалилась часть стены с ограждением около торгового центра «Колизей Синема», размыло грунт. Протяженные улицы оказались под водой.