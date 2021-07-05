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Число жертв в результате авиакатастрофы на Филиппинах достигло 47 человек

  /   Обновлено: 05 июля 2021 02:44
Происшествия
Число жертв в результате авиакатастрофы на Филиппинах достигло 47 человек
structure.mil.ru

Москва, 5 июля. Сотрудники правоохранительных органов Филиппин подтвердили смерть 47 человек в результате крушения военного самолета на острове Холо.

Информацию подтвердил командующий ВС страны Сирилито Собеджан. Еще 49 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Истребитель ВВС Филиппин потерпел крушение 4 июля недалеко от острова Холо. На борту воздушного судна находилось 96 человек.

Ранее стало известно, что родственники жертв сочинской авиакатастрофы 2016 года обратятся в ЕСПЧ. Они требуют провести справедливое судебное разбирательство.

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