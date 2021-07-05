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Роспотребнадзор оценил качество воды морей в России
Общество
Роспотребнадзор оценил качество воды морей в России
pixabay.com  /  Pexels

Москва, 5 июля. Качество воды в российских морях значительно повысилось за последние десять лет. К такому выводу пришли специалисты Роспотребнадзора.

Еще в прошлом году свыше 90% проб воды морей, взятых в Петербурге, не отвечали гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. В этом году доля подобных проб снизилась по всем показателям: по санитарно-химическим — на 2,76%, по микробиологическим — на 8,54%, по паразитологическим — на 0,06%. Об этом говорится в докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2020 году», передает РИА Новости.

Больше всего паразитов в морской воде выявлено в Дагестане и Калининградской области. По микробиологическим показателям гигиеническим нормативам не соответствовали более 91% проб воды морей, взятых в Петербурге. В Хабаровском и Приморском крае этот показатель составил 45% и 40% соответственно.

Сейчас в России активно продолжается купальный сезон. Согласно прогнозам Гидрометцентра, температура воды на отечественных курортах достигла максимальных показателей.

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