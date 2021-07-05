Итальянские баскетболисты прошли отбор на ОИ впервые за 17 лет

Белград, 5 июля. Сборная Италии по баскетболу среди мужчин одержала победу на квалификационном турнире в Белграде и вышла на Олимпиаду в Токио.

В финальном матче итальянцам противостояла национальная команда Сербии. Подопечные Ромео Скатти обыграли соперников со счетом 102:95 и впервые с 2004 года стали участниками олимпийских игр, пишет RT.

Больше всего очков набрал представитель сербской команды Данило Анджушич (27). У Италии самыми результативными стали Нико Мэннион с 24 баллами и Акилле Полонара, сделавший дабл-дабл с 22 очками и 12 подборами.

Олимпиада в Токио может частично пройти без зрителей. О таком формате проведения соревнований всерьез задумались организаторы события.