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Итальянские баскетболисты прошли отбор на ОИ впервые за 17 лет
Спорт
Итальянские баскетболисты прошли отбор на ОИ впервые за 17 лет
pixabay.com

Белград, 5 июля. Сборная Италии по баскетболу среди мужчин одержала победу на квалификационном турнире в Белграде и вышла на Олимпиаду в Токио.

В финальном матче итальянцам противостояла национальная команда Сербии. Подопечные Ромео Скатти обыграли соперников со счетом 102:95 и впервые с 2004 года стали участниками олимпийских игр, пишет RT.

Больше всего очков набрал представитель сербской команды Данило Анджушич (27). У Италии самыми результативными стали Нико Мэннион с 24 баллами и Акилле Полонара, сделавший дабл-дабл с 22 очками и 12 подборами.

Олимпиада в Токио может частично пройти без зрителей. О таком формате проведения соревнований всерьез задумались организаторы события.

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