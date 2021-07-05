Генерал ВСУ Мартиросян сравнил военные возможности Украины и России

Киев, 5 июля. Российские военные возможности в несколько раз превосходят украинские. Так считает бывший депутат Рады, генерал ВСУ в отставке Вилен Мартиросян.

Киев обманывает собственных граждан, говоря о военной мощи своей страны, заявил генерал. По его словам, Украина в этой сфере является карликом по сравнению с великаном Россией.

«Зачем нам, карлику, говорить: «Да я тебе морду набью сейчас так, что вообще упадешь», не понимая, что великан по голове даст — он сядет. Хвастаться, что у нас что-то есть — кого мы обманываем?» — отметил Мартиросян в эфире канала «НАШ».

Генерал считает, что сейчас на территории Украины развелось слишком много «умных» личностей. Они показательно кричат о любви к родной стране и ненависти к России, заключил Мартиросян.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее анонсировал появление нового корвета в боевом флоте страны. Его планируют заложить в Турции, а в распоряжении войск Украины он должен появиться в 2023 году.