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Минздрав: вакцинация «Спутником V» не влияет на репродуктивное здоровье
Общество
Минздрав: вакцинация «Спутником V» не влияет на репродуктивное здоровье
sputnikvaccine.com  /  Sputnik V

, 5 июля. Вакцинация от коронавирусной инфекции не вызывает бесплодия. Об этом заявила главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталия Долгушина.

Клинические исследования по оценке влияния препарата на репродуктивные функции мужчин и женщин, начавшиеся в декабре, показали, что вакцина не вызывает бесплодия. Об этом профессор Долгушина заявила в ходе беседы с изданием «Известия».

Ранее вице-премьер Словакии Игорь Матович сообщил, что люди, которые хотят привиться от коронавирусной инфекции российским препаратом «Спутник V», подвергаются гонениям. Российская вакцина от коронавируса оказалась объектом «подлой пропаганды», констатировал политик.

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вакцина бесплодие Спутник V
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