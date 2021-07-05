Минздрав: вакцинация «Спутником V» не влияет на репродуктивное здоровье

, 5 июля. Вакцинация от коронавирусной инфекции не вызывает бесплодия. Об этом заявила главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталия Долгушина.

Клинические исследования по оценке влияния препарата на репродуктивные функции мужчин и женщин, начавшиеся в декабре, показали, что вакцина не вызывает бесплодия. Об этом профессор Долгушина заявила в ходе беседы с изданием «Известия».

Ранее вице-премьер Словакии Игорь Матович сообщил, что люди, которые хотят привиться от коронавирусной инфекции российским препаратом «Спутник V», подвергаются гонениям. Российская вакцина от коронавируса оказалась объектом «подлой пропаганды», констатировал политик.