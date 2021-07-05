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США могут применить бустерные дозы для вакцинации от COVID-19
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США могут применить бустерные дозы для вакцинации от COVID-19

  /   Обновлено: 05 июля 2021 01:49
Общество
США могут применить бустерные дозы для вакцинации от COVID-19
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 5 июля. Третьи дозы вакцин от COVID-19 готовы к использованию в США. Об этом заявил координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Джефф Зинтс.

Специалист рассказал, что власти Соединенных Штатов имеют план на случай возникновения чрезвычайной ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Если понадобится, медики готовы начать применение бустерных доз противокоронавирусного препарата, отметил он.

Однако на данный момент решение не принято ни учеными, ни врачами. Такой вариант развития событий будет возможен после проведения финальных клинических испытаний, заявил Зинтс.

Тем временем обновилась коронавирусная статистика в России. По данным оперштаба, за прошедшие сутки выявлено 25 142 новых случаев заболевания COVID-19.

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