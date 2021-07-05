Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 июля 02:49
02:43
Армия
Генерал ВСУ Мартиросян сравнил военные возможности Украины и России
02:37
Происшествия
Сильный дождь оставил без электричества почти 82 тыс. жителей Ставрополья
02:36
Происшествия
Число жертв в результате авиакатастрофы на Филиппинах достигло 47 человек
02:36
Общество
Гидрометцентр предупредил петербуржцев о потеплении в течение недели
02:32
Общество
Минздрав: вакцинация «Спутником V» не влияет на репродуктивное здоровье
02:30
Общество
Роспотребнадзор оценил качество воды морей в России
02:29
Спорт
Итальянские баскетболисты прошли отбор на ОИ впервые за 17 лет
02:00
Политика
Вассерман рассказал, почему демократы США хотят уничтожить промышленность Америки
01:54
Общество
Вирусолог Альтштейн объяснил быстрое появление вакцины от COVID-19 в России
01:49
Общество
США могут применить бустерные дозы для вакцинации от COVID-19
Все новости

Вирусолог Альтштейн объяснил быстрое появление вакцины от COVID-19 в России
Общество
Вирусолог Альтштейн объяснил быстрое появление вакцины от COVID-19 в России
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 5 июля. Создание вакцины от COVID-19 в России можно назвать настоящим феноменом. Так считает вирусолог Анатолий Альтштейн.

Исследования в рамках создания вакцин против аденовирусов стартовали в России еще в 1980-х годах. Уже тогда в Центре им. Гамалеи появился отдел по молекулярным биотехнологиям, наработки которого в итоге легли в основу вакцины от коронавируса «Спутник V».

«Это долгая, планомерная работа. Было приложено немало усилий для того, чтоб подготовить вот такой способ создания вакцины, как это было сделано в отделе молекулярной биотехнологии Центра Гамалеи», цитирует вирусолога «Царьград».

Разработка препарата для профилактики COVID-19 велась сразу в нескольких странах мира. В их число вошли США, Китай, Германия, Великобритания и Россия.

Российские вирусологи ранее опровергли популярный миф о вакцине от коронавируса «Спутник V». Они объяснили, почему препарат не оказывает влияния на геном человека.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Вирусолог Альтштейн объяснил быстрое появление вакцины от COVID-19 в России
вакцина коронавирус альтштейн
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru