Вирусолог Альтштейн объяснил быстрое появление вакцины от COVID-19 в России

Москва, 5 июля. Создание вакцины от COVID-19 в России можно назвать настоящим феноменом. Так считает вирусолог Анатолий Альтштейн.

Исследования в рамках создания вакцин против аденовирусов стартовали в России еще в 1980-х годах. Уже тогда в Центре им. Гамалеи появился отдел по молекулярным биотехнологиям, наработки которого в итоге легли в основу вакцины от коронавируса «Спутник V».

«Это долгая, планомерная работа. Было приложено немало усилий для того, чтоб подготовить вот такой способ создания вакцины, как это было сделано в отделе молекулярной биотехнологии Центра Гамалеи», — цитирует вирусолога «Царьград».

Разработка препарата для профилактики COVID-19 велась сразу в нескольких странах мира. В их число вошли США, Китай, Германия, Великобритания и Россия.

Российские вирусологи ранее опровергли популярный миф о вакцине от коронавируса «Спутник V». Они объяснили, почему препарат не оказывает влияния на геном человека.