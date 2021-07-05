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Роспотребнадзор выяснил число курильщиков среди россиян
Общество
Роспотребнадзор выяснил число курильщиков среди россиян
pixabay.com

Москва, 5 июля. Каждый пятый житель городов и сел в России, который старше 15 лет, употребляет табачные изделия каждый день. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора.

Недавно стоимость сигарет выросла в России. Реализация сигарет, цена которых ниже 108 рублей за пачку, оказалась под запретом, согласно положению закона об охране здоровья россиян от воздействия табачного дыма.

С 1 апреля 2021 года в РФ вступили в силу поправки в «антитабачный закон». Для табачной продукции введена единая минимальная цена — 108 рублей за пачку в период с начала апреля и до конца года.

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