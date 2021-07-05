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Москва и северные регионы страны возглавили рейтинг по уровню доходов граждан
Экономика
Москва и северные регионы страны возглавили рейтинг по уровню доходов граждан
Федеральное агентство новостей  /  Юлия Шелковенко

Москва, 5 июля. Жители Москвы и северных регионов России обладают самым большим заработком по всей стране. Однако противоположная картина наблюдается в Республике Алтай и Туве.

В период с 1 апреля 2020 года по 1 апреля 2021 года заработок населения страны сократился на 3,5%. При этом наибольшими средствами располагают граждане Москвы и Ямало-Ненецкого автономного округа, передает РИА Новости.

Также в списке оказались Чукотский автономный округ, Магаданская и Сахалинская области. К их числу еще относятся Ханты-Мансийский автономный округ Югра, Санкт-Петербург, Московская и Мурманская области.

Ранее опрос показал, что низкая зарплата раздражает 23% россиян. Среди распространенных раздражающих факторов граждане также отметили сверхурочные работы, жару или холод на рабочем месте.

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опрос заработок население
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