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Повышенный расход батареи может указывать на прослушку смартфона
Технологии
Повышенный расход батареи может указывать на прослушку смартфона
 /  МегаФон

Москва, 5 июля. Изменения в привычной работе смартфона могут указывать, что устройство прослушивается посторонними лицами. Об этом предупредил директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

Быстрая разрядка аккумулятора во время пользования определенными мессенджерами или при телефонных звонках говорит о том, что к устройству подключена третья сторона. На это же могут указывать чрезмерный нагрев смартфона и высокий расход трафика, передает «Прайм».

«Из-за сложности в расшифровке отдельных сообщений чаще записываются все действия на экране и, впоследствии злоумышленникам отправляется тяжелый видео-контент. Поэтому стоит обращать внимание на счета от операторов связи», порекомендовал IT-специалист.

Таргетированный под разговоры абонента контент также свидетельствует о прослушке. Мясоедов посоветовал обратиться в сервисный центр при обнаружении одного из этих признаков.

Специалист центра противодействия кибератакам Solar JSOC компании «Ростелеком» Лев Прокопьев ранее назвал три самых популярных способов кибермошенничества. В список вошли звонки «из службы безопасности банка», рассылка и продажа дорогих товаров в полцены в соцсетях.

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прослушка смартфон Павел Мясоедов
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