США ждут помощи от России в поиске пропавших при обрушения дома людей

Серфсайд, 5 июля. Соединенные Штаты не отказались бы от помощи РФ при поиске пропавших без вести из-под обрушившегося дома в Серфсайде. Об этом сообщила вице-мэр района Тина Пол.

Трагедия произошла 10 дней назад, однако службы спасения не потеряли надежду, что у них получится найти выживших под завалами. Серьезным препятствием являются погодные условия — на территории штата идут ливневые дожди. Операцию хотели приостановить на время, пока будут сносить часть здания, которая осталась уцелевшей.

При таких условиях помощь российских спасателей была бы очень полезной, считает чиновница. Причины обрушения, по ее словам, стоит рассматривать в комплексе.

Ранее президент США Джо Байден ввел режим чрезвычайной ситуации в результате обрушения жилого дома во Флориде. Это решение должно было помочь федеральному центру.