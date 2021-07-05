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«ВкусВилл» извинился за скандальный проморолик с однополой парой

  /   Обновлено: 05 июля 2021 01:18
Общество
«ВкусВилл» извинился за скандальный проморолик с однополой парой
pixabay.com

Москва, 5 июля. Представители сети магазинов «ВкусВилл» принесли публичные извинения за рекламу с участием однополой пары. Скандальный проморолик удалили из соцсетей.

Сеть «ВкусВилл» сделала новую публикацию в своем официальном профиле в Instagram. Теперь в роликах присутствуют традиционные семьи, а под рекламой фигурируют слова-извинения. Предыдущий пост, по словам представителей магазинов, задел не только покупателей, но и сотрудников.

«Мы сожалеем, что так получилось, и считаем эту публикацию своей ошибкой, ставшей проявлением непрофессионализма отдельных сотрудников», цитирует сообщение RT.

«ВкусВилл» нацелен давать возможность потребителям получать свежие и вкусные продукты, а не публиковать материалы, отражающие политическую или социальную повестку, подчеркнули представители сети.

Скандальную ситуацию вокруг «ВкусВилл» прокомментировал член совета Гильдии маркетологов Николай Григорьев. По его мнению, молодые сотрудники, которые приходят в крупные компании, пытаются транслировать свои личные убеждения.

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извинения вкусвилл проморолик
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