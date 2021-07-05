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ОАЭ возглавили список лидирующих стран по вакцинации населения от коронавируса
Общество
ОАЭ возглавили список лидирующих стран по вакцинации населения от коронавируса
Global Look Press  /  Chilean Presidential Palace / XinHua

Абу-Даби, 5 июля. Объединенные Арабские Эмираты, Республика Сейшельские Острова и Бахрейн стали лидерами рейтинга стран мира с наибольшим числом привитых от коронавируса граждан, пишет Bloomberg.

Жители ОАЭ сделали 15,5 миллионов прививок по состоянию на воскресенье, 4 июля. Этих показателей должно хватить для защиты 72,3% жителей. На Сейшелах вакцинировались около 138 тысяч человек. Предполагаемый охват составляет 71,7%, отмечает агентство.

Население Бахрейна составляет около 1,5 миллиона граждан. Они сделали 2,07 миллиона прививок. Этого, по мнению властей королевства, должно быть достаточно, чтобы защитить 69,7% жителей. Bloomberg учитывал препараты, требующие как однократного, так и двукратного введения дозы.

По состоянию на 4 июля, в России выявлено 25 142 случая заражения коронавирусом. Победить пандемию можно с помощью массовой иммунизации граждан, уверены ученые. Прививки делают бесплатно при наличии полиса ОМС и отсутствии медицинских противопоказаний.

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