Шведские специалисты перечислили эффективные способы борьбы с комарами

Стокгольм, 5 июля. Отказ от использования ярко-выраженного парфюма может спасти от нашествия комаров. Об этом говорится в статье шведского издания Expressen.

Прежде всего таких насекомых привлекают резкие запахи, поэтому стоит избавиться от использования парфюма и ароматизированного мыла. Также следует отдавать предпочтения одежде в светлых тонах, поскольку темные являются сигналом нападения для комаров.

Кроме того, человек может предотвратить появление кровососа в своей квартире при помощи растений. Для этого нужно обставить жилплощадь горшками с лавандой и цитрусовыми.

Ранее энтомолог Юрий Гниненко рассказал, какие опасные заболевания переносят комары. По словам специалиста, самым распространенным из них считается малярия.