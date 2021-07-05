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Шведские специалисты перечислили эффективные способы борьбы с комарами
Общество
Шведские специалисты перечислили эффективные способы борьбы с комарами
wikipedia.org  /  Dunpharlain / CC BY-SA 4.0

Стокгольм, 5 июля. Отказ от использования ярко-выраженного парфюма может спасти от нашествия комаров. Об этом говорится в статье шведского издания Expressen.

Прежде всего таких насекомых привлекают резкие запахи, поэтому стоит избавиться от использования парфюма и ароматизированного мыла. Также следует отдавать предпочтения одежде в светлых тонах, поскольку темные являются сигналом нападения для комаров.

Кроме того, человек может предотвратить появление кровососа в своей квартире при помощи растений. Для этого нужно обставить жилплощадь горшками с лавандой и цитрусовыми.

Ранее энтомолог Юрий Гниненко рассказал, какие опасные заболевания переносят комары. По словам специалиста, самым распространенным из них считается малярия.

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