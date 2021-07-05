Уличные художники разрисовали забор автобазы «Почты России» в Ставрополе

Ставрополь, 5 июля. Новое граффити появилось на заборе автобазы «Почты России» на улице Доваторцев в Ставрополе. Авторами рисунка стали четыре местных художника.

Площадь разрисованной стены составляет 50 квадратных метров. Сейчас забор автобазы признан «стеной свободного творчества», оставить рисунок на которой может каждый желающий, отметили в городской администрации.

Наносить новые изображения придется поверх уже имеющихся рисунков. Важно, чтобы граффити имели позитивный характер, не содержали оскорбительных и нецензурных высказываний.

Граффити патриотической направленности появилось в июне в центре Ставрополя. Арт-объект включает в себя изображение участника Великой Отечественной войны Александра Пономаренко и активистки «Юнармии» Анны Зарочинцевой.