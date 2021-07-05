Губернатор ЯНАО поздравил работников флота с профессиональным праздником

Салехард, 5 июля. Ветеранов и работников ямальского флота с профессиональным праздником поздравил губернатор Дмитрий Артюхов. День работников морского и речного флота празднуют в России 4 июля.

Глава региона отметил, что водное сообщение всегда занимало главенствующую роль в укреплении надежной связи между населенными пунктами. По словам Артюхова, «знания, опыт и преданность делу» жителей Ямала обеспечивают стабильное судоходство, а также безопасность пассажиров и качественную доставку важных грузов в отдаленные уголки региона.

«Благодарю всех за высокий профессионализм!» — приводит «Север-пресс» слова губернатора.

На днях Дмитрий Артюхов анонсировал новый автопробег. Несмотря на сложную коронавирусную ситуацию в ЯНАО, губернатор лично примет участие в традиционном мероприятии.