Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 июля 01:19
01:13
Общество
ОАЭ возглавили список лидирующих стран по вакцинации населения от коронавируса
01:13
Общество
Папа Римский Франциск успешно перенес операцию
01:12
Общество
Шведские специалисты перечислили эффективные способы борьбы с комарами
01:05
Общество
Уличные художники разрисовали забор автобазы «Почты России» в Ставрополе
01:04
Общество
Губернатор ЯНАО поздравил работников флота с профессиональным праздником
01:00
Общество
Как охладить квартиру в жару без кондиционера и вентилятора
00:46
Происшествия
Азербайджан назвал предварительную причину взрыва на нефтяной платформе
00:42
Общество
Цвет белка поможет определить свежесть куриного яйца
00:33
Экономика
Роструд составил рейтинг регионов по выплатам пособий по безработице
00:28
Политика
Премьер Белоруссии объяснил план работы Минска в условиях санкций
Все новости

Губернатор ЯНАО поздравил работников флота с профессиональным праздником

  /   Обновлено: 05 июля 2021 01:04
Общество
Губернатор ЯНАО поздравил работников флота с профессиональным праздником
yanao.ru  /  Официальный сайт Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа

Салехард, 5 июля. Ветеранов и работников ямальского флота с профессиональным праздником поздравил губернатор Дмитрий Артюхов. День работников морского и речного флота празднуют в России 4 июля.

Глава региона отметил, что водное сообщение всегда занимало главенствующую роль в укреплении надежной связи между населенными пунктами. По словам Артюхова, «знания, опыт и преданность делу» жителей Ямала обеспечивают стабильное судоходство, а также безопасность пассажиров и качественную доставку важных грузов в отдаленные уголки региона.

«Благодарю всех за высокий профессионализм!» приводит «Север-пресс» слова губернатора.

На днях Дмитрий Артюхов анонсировал новый автопробег. Несмотря на сложную коронавирусную ситуацию в ЯНАО, губернатор лично примет участие в традиционном мероприятии.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Губернатор ЯНАО поздравил работников флота с профессиональным праздником
ямал янао Дмитрий Артюхов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru