Папа Римский Франциск успешно перенес операцию

Ватикан, 5 июля. Хирурги успешно провели плановую операцию папе римскому Франциску на кишечнике. Об этом сообщил Святой Престол.

Ранее публиковалась информация, что оперировали понтифика в римской клинике имени Джемелли, где ему провели плановую операцию по поводу симптоматичного стеноза. Информацией поделился официальный представитель Святого Престола в Ватикане Маттео Бруни.

Множественные выпячивания стенки толстой кишки характерны для этого заболевания. Некоторые пациенты страдают от воспаления в области дивертикулов. Тошнота, запоры, спазмы живота и общая интоксикация наблюдаются при дивертикулярной болезни кишечника.