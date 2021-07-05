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Азербайджан назвал предварительную причину взрыва на нефтяной платформе

  /   Обновлено: 05 июля 2021 00:46
Происшествия
Азербайджан назвал предварительную причину взрыва на нефтяной платформе
pixabay.com

Баку, 5 июля. Причиной взрыва на нефтедобывающей платформе в Каспийском море стало извержение грязевого вулкана. Об этом заявили в пресс-службе Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).

По уточненной информации, никакой аварии зафиксировано не было. Работа платформы продолжается в штатном режиме.

«Есть подозрение, что причиной взрыва на море стало извержение грязевого вулкана», — говорится в заявлении компании по поводу случившегося инцидента.

Взрыв произошел вечером 4 июля недалеко от платформы «Умид». Он спровоцировал возгорание на объекте.

Недавно пожар произошел в морском трубопроводе Мексиканского залива. Он пролегает в 400 метрах от платформы Ku-Charly.

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пожар socar нефтяная платформа
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