Азербайджан назвал предварительную причину взрыва на нефтяной платформе

Баку, 5 июля. Причиной взрыва на нефтедобывающей платформе в Каспийском море стало извержение грязевого вулкана. Об этом заявили в пресс-службе Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).

По уточненной информации, никакой аварии зафиксировано не было. Работа платформы продолжается в штатном режиме.

«Есть подозрение, что причиной взрыва на море стало извержение грязевого вулкана», — говорится в заявлении компании по поводу случившегося инцидента.

Взрыв произошел вечером 4 июля недалеко от платформы «Умид». Он спровоцировал возгорание на объекте.

Недавно пожар произошел в морском трубопроводе Мексиканского залива. Он пролегает в 400 метрах от платформы Ku-Charly.