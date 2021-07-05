Цвет белка поможет определить свежесть куриного яйца

Москва, 5 июля. Способы, при помощи которых можно установить пригодность куриного яйца к употреблению в пищу, перечислили эксперты издания «Аль-Джазира».

Сначала необходимо проверить срок годности, который составляет 28 дней от времени кладки. Если положить яйца в воду, то непригодные для питания продукты сразу же всплывут. Причиной является увеличенный объем воздуха и уменьшение влаги внутри.

Также по истечению срока годности можно почувствовать неприятный аромат, разбив яйцо. По внешнему виду скорлупы можно сделать вывод о состоянии продукта: если она прочная и целая, то яйцо можно добавлять в пищу. Цвет белка не должен содержать оттенки зеленого, синего и черного цветов.

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