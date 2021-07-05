Роструд составил рейтинг регионов по выплатам пособий по безработице

Москва, 5 июля. Чечня заняла первое место в рейтинге российских регионов по выплатам пособий по безработице. Об этом свидетельствуют данные Роструда.

Уровень безработицы на территории России показывает заметное снижение на протяжении всего 2021 года. В связи с этим в стране сокращается число граждан, получающих соответствующие пособия. За последние полгода количество россиян, которые официально получают пособия по безработице, снизилось с 1,14 млн до 793 тысяч человек, передают «Известия».

В Чечне пособия по безработице получают свыше 46 тысяч человек. Второе и третье места занимают Московская область и Башкирия соответственно. В конце списка оказались Чукотка, НАО и Севастополь, где проживает самое низкое количество жителей, получающих такие выплаты.

Росстат ранее сообщил о росте реальных доходов граждан России по итогам апреля текущего года. Заработные платы граждан, по данным ведомства, повысились на 7,8 процента.