Премьер Белоруссии объяснил план работы Минска в условиях санкций

Минск, 5 июля. Власти Белоруссии разработали план работы экономики в условиях санкционного давления Запада. О нем рассказал премьер-министр страны Роман Головченко.

По его мнению, рестрикции Европы и США послужат импульсом для более продуктивной работы. Таким образом, Белоруссия сможет активнее выходить на новые рынки.

«Мы знаем, куда идти, в этом плане это определенный для нас стимулирующий и мотивирующий фактор», — заявил Головченко.

Премьер рассказал, что у республики остается серьезный пакет проектов, которые получили одобрение от европейских финансовых институтов.

Введенные санкции не должны затронуть ранее заключенные соглашения, однако, даже если это случится, Белоруссия сможет найти замену в использовании этих ресурсов, например при сотрудничестве с Россией. Головченко отметил, что сейчас союзные программы с РФ проходят стадию согласования технических моментов, пишет RT.

При этом все введенные Западом санкции будут проанализированы, после чего белорусское правительство примет ответные меры. Из всех инструментов власти страны выдвинут наиболее подходящие меры реагирования, подчеркнул Головченко.