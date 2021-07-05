Огнеметные системы ТОС-2 испытают в России

Москва, 5 июля. Испытания новой тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» начнутся в августе и продлятся до конца 2021 года. Об этом рассказали информаторы в военном ведомстве.

Источник уточнил, что по завершению испытаний в Минобороны примут решение о поставках нового вооружения в армию. Уникальная маневренность и скорость боевой машины позволяет совершать быструю переброску на сотни километров.

Мощные термобарические боеприпасы способны за считанные минуты выжигать тысячи гектаров местности. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источник в Минобороны.

Ранее сообщалось, что в 2021 году «Севмаш» также передаст флоту головную подлодку проекта 885М «Казань». На разных стадиях постройки находятся еще шесть атомоходов этого проекта.