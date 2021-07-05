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Жители Твери восстанавливаются от COVID-19 с помощью физкультуры
Общество
Жители Твери восстанавливаются от COVID-19 с помощью физкультуры
Агентство городских новостей Москва  /  Киселев Сергей

Тверь, 5 июля. Жители Тверской области восстанавливаются после коронавируса благодаря активной физической нагрузке.

Советник президента России Владимир Васильев 3 июля посетил Тверскую область. Главной целью рабочей поездки было посмотреть, как восстанавливаются пациенты, перенесшие коронавирус, в одном из тренажерных залов города. Многие регионы страны могут позаимствовать методы у жителей Твери.

Занятия физической культурой могут поспособствовать более быстрому восстановлению после коронавируса. Во время визита одного из фитнес-залов города Васильев лично выполнил несколько упражнений. Советник президента России напомнил, что самой лучшей защитой против COVID-19 является вакцинация. Васильев уже сделал себе прививку, о чем сообщил сам.

Ранее стало известно, что Омская область перешла на обязательную вакцинацию от COVID-19. Новые требования распространяются на работников более 50 категорий.

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Владимир Васильев тверь вакцинация коронавирус
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