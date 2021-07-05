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Идею возмещать расходы россиянам на оплату ЖКХ оценили в Госдуме
Экономика
Идею возмещать расходы россиянам на оплату ЖКХ оценили в Госдуме
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 5 июля. Член комитета Госдумы по энергетике Дмитрий Ионин предложил компенсировать россиянам оплату ЖКХ из средств федерального бюджета. На инициативу отреагировал депутат Ярослав Нилов.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Нилов не увидел ничего нового в идее Дмитрия Ионина. Подобную инициативу уже предлагали члены ЛДПР, но нужно проверять тарифы, передает RT.

«Не надо забывать, что у нас есть дома, которые стоят в элитных поселках, большие, с долгами за услуги ЖКХ. Такие примеры нужно вывести из-под сферы мер социальной поддержки государства. Речь идет о малоимущих семьях. Им помогать нужно», — заключил депутат.

Существует два способа возмещения расходов россиян на оплату жилищно-коммунальных услуг. Первый, по словам депутата Дмитрия Ионина, представляет собой упрощение меры соцподдержки, а второй — снижение тарифов региональными властями.

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жкх госдума расходы
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