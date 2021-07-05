Пять выпускников тверских школ получили высший балл по ЕГЭ

Тверь, 5 июля. Более пяти тысяч юношей и девушек закончили обучение в школах Твери. Пять из них отличились максимальным результатом ЕГЭ, также 750 учеников стали претендентами на золотую медаль.

В связи с этим местный губернатор Игорь Руденя поздравил выпускников с окончанием очередного учебного периода жизни. При этом он передал ребятам свои искренние пожелания.

«Вы стоите на пороге новой, самостоятельной жизни. Перед Вами открыты все двери. Мечтайте, смело идите к своей цели и покоряйте любые высоты. Учитесь, получайте профессию, трудитесь на благо родной тверской земли и всей нашей Родины», — отметил глава региона.

Ранее в Петербурге был установлен рекорд среди выпускниц по количеству баллов нв ЕГЭ. В сумме за три дисциплины одна из учениц получила 300 баллов: по 100 по русскому языку, математике и химии.